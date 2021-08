Sfaturi pentru crearea unui stil vestimentar personal – ce nu trebuie sa iti lipseasca din garderoba Modul in care ne imbracam, cum ne accesorizam tinutele si ce tip de incaltaminte alegem transmite foarte mult despre noi si personalitatea noastra. De aceea, unele persoane au un stil vestimentar bine definit, stiu foarte bine ce li se potriveste si au anumite reguli de estetica si asortare dupa care se ghideaza, indiferent de sezon […] The post Sfaturi pentru crearea unui stil vestimentar personal – ce nu trebuie sa iti lipseasca din garderoba first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In ceea ce priveste garderoba unei femei exista numeroase variante, care difera in functie de stil, de preferinte cromatice sau texturi. Insa, indiferent de aceste aspecte care in definitiv ne individualizeaza stilul personal, sunt cateva articole vestimentare de baza care nu ar trebui sa lipseasca…

- Nu vezi prea clar prin geam? Și zici ca nu ai probleme cu vederea? Hmmm, atunci inseamna ca nu folosești soluția potrivita de curațat geamuri! Las’ ca iți dezvaluim noi acum cateva trucuri de efect care te vor face sa simți ca te afli intr-o casa noua și muuuult mai luminoasa. Schimba accentele de…

- Niciodata o femeie nu are suficiente haine in garderoba, chiar daca numarul acestora este uneori, impresionant. Exista piese vestimentare care pur și simplu nu au voie sa iți lipseasca, pentru ca reușești, cu ajutorul lor, sa iți creezi o ținuta perfecta, de fiecare data. Printre acestea se afla și…

- Igiena orala joaca un rol important atat in menținerea unui zambet impecabil, cat și in sanatatea organismului nostru. Deși multe persoane considera ca spalatul pe dinți de doua ori pe zi este suficient, o rutina corecta de ingrijire a danturii presupune mai mult decat atat. Iata cateva sfaturi pentru…

- Modul in care stropești in gradina trebuie sa fie unul inteligent și ușor astfel incat rodul sa fie unul bogat. De asemenea, udatul inteligent va ajuta și la conservarea apei, ceea ce este un aspect important avand in vedere necesitatea de a proteja mediul și de a reduce cat mai mult risipa resurselor…

- Cusuta cu multa iscusința, ia moldoveneasca a devenit un element vestimentar popular in garderoba oamenilor contemporani. De Ziua Universala a Iei, promotorii costumelor traditionale au prezentat autenticitatea camașilor nationale adaptate tot mai des la viata de zi cu zi.

- Aproape 250 de polițiști vor fi la datorie, in medie, zilnic, pentru creșterea siguranței in deplasarile pe drumurile publice, asigurarea ordinii si linistii publice, prevenirea infractiunilor de orice gen, in special a celor impotriva patrimoniului si a faptelor comise cu violenta, dar si cu masuri…

- Doresti sa actualizezi garderoba si nu stii de unde sa incepi? Ce zici de sectiunea rochii dama? Chiar si femeile care prefera sa poarte blugi in fiecare zi vor fi de acord ca a avea cateva rochii in garderoba este o necesitate absoluta. Cu toate acestea, aceste piese vestimentare atemporale vin in…