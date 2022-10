Sfaturi pentru crearea dormitorului perfect pentru somn Știați ca dormitorul va poate afecta calitatea somnului? Dar puteți face o diferența schimband orele de somn, inclusiv decorul dormitorului dumneavoastra. In articolul urmator, descoperiți cateva sfaturi de baza pentru a va ajuta sa aveți un dormitor modern in care sa va odihniți și sa va reincarcați bateriile. 1. Creați un spațiu mai senin Nu uitați, cu cat mediul inconjurator este mai placut, cu atat veți dormi mai bine. S-ar putea sa nu aveți timp sa redecorați sau sa zugraviți pereții chiar acum, așa ca va recomandam sa puneți pe noptiera cateva fotografii cu scene liniștitoare. Dar, daca… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

