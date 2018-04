Sfaturi extrem de importante ale specialistilor pentru cei care vor sa-si vanda casele. Cand pot lua bani mai multi? Cel mai bun moment al anului in care o locuinta poate fi scoasa la vanzare este primavara, pe la inceputul lunii mai. E o perioada in care creste cererea, iar vanzatorii au mai mult spatiu in negociere. Potentialii cumparatori petrec mai mult timp studiind piata si ajung la un moment in care se grabesc. Sansele ca o locuinta scoasa la vanzare in luna mai sa fie data repede sunt mult mai mari. Asa arata un studiu american. Iar situatia e aceeasi și in Romania.