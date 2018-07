Stiri pe aceeasi tema

- Romania este prima dintre tarile Uniunii Europene in care majoritatea populatiei nu merge in calatorii turistice. Doar un sfert dintre romani au plecat in vacante, in 2016. Sunt cifre de la Oficiul European de Statistica.

- Perioada concediilor este aici si suntem siguri ca abia astepti sa pleci cu copilasul tau in concediu si sa petreceti momente frumoase, de care iti vei aminti toata viata. Insa ce faci cu privire la bagaj? Stii exact ce sa iei cu tine si ce nu? Multe mamici au tendinta sa ia fie prea multe haine pentru…

- Vrei sa ai o vacanța frumoasa, fara griji și fara cheltuieli inutile? Sau poate vrei sa spui ca vara asta ai incercat o experiența noua in concediu, dar nu știi ce sa alegi? Te invitam joi, 5 iulie, la ParkLake, la Atelierele de Idei Unica, pentru a primi cele mai bune sfaturi pentru o vacanța perfecta.…

- Lidera PAS, Maia Sandu nu are timp de a-și lua o pauza și a pleca în vacanța. Daca unii de luni vor fi la mare, iata ca dânsa de la începutul saptamânii viitoare spune ca va pleca în fiecare raion al țarii pentru a constitui mișcarile de rezistența națioala. …

- Indiferent de locul spre care calatoresti, ideea concediului de relaxare si distractie incepe sa te incante cu cateva saptamani inainte de plecare. Simti in suflet o bucurie imensa si incepi sa-ti faci bagajele adunand in scurt timp haine, incaltaminte sau alte produse pe care le consideri…

- A venit vara si este perioada perfecta pentru vacante, indiferent de destinatie. Insa, o vacanta nu inseamna doar momentele frumoase petrecute in locurile preferate, ci si mult stres cu pregatirile si cu lucrurile neprevazute care apar in timpul vacantei. Iata ...

- Horoscopul vacanței de vara. Citește-l ca sa vezi in ce perioada ar trebui sa pleci in concediu și ce sejur i s-ar potrivi cel mai bine. Ca sa fii sigur(a) ca vei sta bine cu sanatatea și cu banii in perioada aleasa, verifica și horoscopul verii ! Horoscopul vacanței de vara – Berbec Cel mai bine ar…

- Vara inca nici nu a batut la ușa, dar tu probabil ai deja planurile de vacanța facute. Zilele de concediu sunt alese, biletele de avion sunt cumparate, iar tu deja visezi la zilele și nopțile de relaxare care vor urma.