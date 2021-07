Stiri pe aceeasi tema

- ISU Sibiu a anunțat un mesaj de avertizare RO-Alert pe teritoriul localitații Carțișoara in legatra cu , in scopul informarii și avertizarii cetațenilor, relateaza realitateadesibiu.net .Ursul a fost surprins de mai mulți șoferi pe DN7C, Transfagarașan, la Km 126.La fața locului ISU Sibiu a mobilizat…

- Avertismentul a fost lansat de salvamontiștii din Zarnești care spun ca ploile din ultima perioada au facut ca anumite trasee din Piatra Craiului sa fie impracticabile. Șeful Serviciului Salvamont Zarnești, Ioan Pivoda: Plaiul Foii este una dintre destinațiile preferate de toți cei care fug de aglomerația…

- Meteorologii au emis un cod roșu de furtuni pe litoral. Vremea nu da deloc semne de imbunatațire, cu toate ca suntem aproape la mijlocul lunii iunie. Cod roșu de furtuni la mare A fost emis cod roșu de vreme vrea in mai multe localitați de pe litoral, printre care Vama Veche, Costinești și Mangalia,…

- Vremea este din ce in ce mai rea și ploile iși fac de cap, inund bulevarde și strazi intregi din Romania. In aceste condiții, șoferii trebuie sa fie extrem de atenți la un fenomen care se poate intampla oricand. Fenomenul periculos pentru șoferii romani Este vorba despre acvaplanare, un fenomen care…

- Vești destul de bune cu privire la vremea din prima zi a acestei saptamani. In sensul in care valorile termice vor fi normale, pentru aceasta perioada, in cea mai mare parte a țarii. Temperaturile maxime se vor situa, in general, intre 23 și 28 de grade Celsius. Insa precipitațiile nu vor lipsi cu totul…

- Mai dureaza pana sa faci excursii pe Transfagarașan și Transalpina. Motivul este ca deszapezirea este in toi. Drumarii spun ca ar mai dura cateva saptamani pana cand șoselele sa fie gata pentru circulație. In unele zone sunt straturi de 7 metri de zapada inghețata. Atenție: excursiile in zona sunt periculoase…

- F. T. In weekend-ul incheiat, jandarmii prahoveni au intervenit pentru indepartarea unor șerpi din apropierea unor locuințe. In acest context, Inspectoratul de Jandarmi Județean (IJJ) Prahova atenționeaza asupra faptului ca, „dupa o lunga perioada de hibernare, șerpii ies la soare si sunt tot mai prezenți…

- A treia zi a saptamanii va aduce o ușoara a vremii, fața de cea precedenta, in majoritatea regiunilor. Insa precipitațiile nu vor lipsi cu totul din peisaj. Maximele termice ale zilei se vor situa intre 12 și 19 grade Celsius. In nord-vestul țarii va ploua, iar in restul zonelor va fi un cer variabil,…