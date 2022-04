Sfaturi pentru alegerea ghivecelor potrivite pentru planta dumneavoastră Chiar inainte de a cumpara plantele pentru gradina dvs., pentru spațiile in aer liber sau pentru plantele de apartament, trebuie sa va dați seama in ce fel de ghivece doriți sa le plantați. Alegerea perfecta va ține cont de o serie de variabile: dimensiunea plantei, locul in care va fi amplasata, suma de bani pe care sunteți dispus sa o cheltuiți și modul in care ghiveciul se va incadra in planurile dvs. generale de design. Cel mai important considerent in ceea ce privește planta dvs. este dimensiunea ghiveciului sau. Deși nu exista o regula stricta pentru a prezice cat de mare este ghiveciul… Citeste articolul mai departe pe timisoarastiri.ro…

Sursa articol si foto: timisoarastiri.ro

