Sfaturi pentru a petrece sărbătorile de iarnă cu familia, fără risc de infectare cu noul coronavirus Pentru ca vacanța se apropie și numarul cazurilor de COVID-19 este pe o panta ascendenta in Romania, experții ne recomanda sa apelam la o strategie pentru a petrece sarbatorile de iarna cu familia, fara risc de infectare cu noul coronavirus. Conform noilor restricții, pana in data de 8 decembrie, reuniunile cu prilejul unor sarbatori, aniversari, petreceri in spații inchise sau deschise, publice sau private sunt interzise. Speram insa ca numarul cazurilor noi de COVID-19 sa scada și astfel sa putem petrece sarbatorile de iarna alaturi de cei dragi. Citește și: Noi restricții in Romania. Vor… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

