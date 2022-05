Stiri pe aceeasi tema

- Romanii se pregatesc de concediile de vara, dar trebuie sa știe ca in acest an vacanțele pe litoralul romanesc și nu numai sunt cu 25% mai scumpe ca prețurile de dinaintea padnemiei. Se pare ca sunt cele mai mari prețuri de concedii din ultimii 30 de ani.

- Asa am zis si mi-am propus sa stau, sa umblu, sa vegetez eu, ieri. De frunza frasinelului. Sa nu fac nimic, dar nimic, nimic… Pice si cerul, daca vrea, scufunda-se si lumea, intampla-se ce s-o intampla! Io, din frunza frasinelului nu ies! Zac in pat, cu ochii pironiti in tavan, fara televizor, fara…

- Romanii nu mai au nevoie de certificat de vaccinare si vor putea intra in Grecia doar cu actul de identitate, iar personalul din vama va fi suplimentat cu 50%, a anuntat joi ministrul grec al Turismului, Vasilis Kikilias. Astfel, in perioada 1 mai – 31 august, nu va mai fi necesara prezentarea certificatelor…

- Romanii au fost in vacanța de 1 Mai și in vacanțe in Grecia, dar prețurile i-au surprins.Un roman care a ales insula Thassos si-a povestit experienta pe grupul Forum Thassos de pe Facebook.”Cei doi ani de pandemie nu au stirbit cu nimic frumusetea locurilor si ospitalitatea localnicilor. Insula se "deschide"…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis o atentionare de calatorie pentru Grecia, unde este anuntata, pentru 1 mai, o greva a angajatilor din transportul public maritim, care ar urma sa afecteze toate mijloacele de transport maritim si facilitatile portuare din tara. Fii la curent cu cele…

- Cele mai cautate zone turistice din Romania pentru petrecerea sarbatorilor Pascale raman zonele montane precum Valea Prahovei, dar și zonele recunoscute pentru tradițiile speciale de Paște, precum Bucovina și Maramureș, informeaza SuceavaNews . „Ne intoarcem, treptat, la ritmul obișnuit in turism,…

- Primul Paste fara restrictii majore din ultimii doi ani aduce cereri de vacante peste asteptari, anunta touroperatorul Hello Holidays. Pentru zilele libere de la finalul lunii aprilie si inceputul lunii mai, romanii cauta vacante de cel putin trei-patru zile in Bulgaria, Turcia, Grecia, Dubai, Egipt,…

- Grecia va elimina de sambata uzul obligatoriu al mastilor sanitare in spatiile deschise si va permite ocuparea deplina a locurilor in mijloacele de transport public, relateaza miercuri EFE, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…