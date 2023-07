Sfaturi pentru a face față codului roșu de caniculă Marți și miercuri sunt zile de cod roșu confirmate de Administrația Naționala de Meteorologie. Se preconizeaza ca temperaturile vor ajunge pana la 42 de grade, aceste zile fiind cele mai calde din an din cauza caror o sa resimțim un disconfort termic accentuat. In urma acestor avertizari, ISU a transmis sfaturi de care populația ar trebui sa țina cont in aceasta perioada. CE NU TREBUIE SA FACI Evitati deplasarile, aglomeratiile, expunerea la soare; Evitați efortul fizic intens intre orele 11.00-18.00; Evitati bauturile ce contin cofeina sau zahar in cantitate mare; Nu consumati alcool – va deshidrateaza;… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

