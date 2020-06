Stiri pe aceeasi tema

- Luand in considerare inceputul sezonului estival, mulți oameni se gandesc cum vor calatori in aceasta vara. Fie ca este vorba de avion, autobuz sau tren, doua profesoare de la Universitatea din Arizona – una de Epidemiologie și Biostatistica și cealalta de Științe ale Sanatații mediului inconjurator…

- Vine vara și pentru mulți romani, bazinele de inot sunt una dintre placerile anotimpului. Dar, deși apa clorurata omoara probabil virusul, este greu sa deschidem bazinele in siguranța.La ora actuala nu exista nici un studiu care sa analizeze in mod direct bazinul ca un potențial mediu de transmitere…

- „Cea mai mare ingrijorare resimtita de romanii din mediul urban este legata de situatia generala a economiei si viitorul incert, urmata de propria situatie financiara, punerea in pericol a sanatatii si teama de a ramane fara loc de munca. Temerile privind securitatea alimentara se regasesc abia pe locul…

- Pentru a raspunde la realitatea cotidiana de dezvoltare post criza, RE/MAX Romania, parte a liderului mondial in real-estate si franciza numarul 1 la nivel global pe acest segment, implementeaza noi modalitați de lucru pentru agenți, menite sa asigure siguranța lor și a clienților. Printre acestea se…

- MARTURISIRI… Un cadru didactic din Vaslui povesteste cum a fost trecerea de la cursurile offline la cele online, cum au reactionat elevii, ce dificultati a intampinat in alegerea aplicatiei potrivite si cu ce probleme s-a confruntat in timpul orelor desfasurate in mediul virtual. Este vorba despre profesoara…

- Robert Coravu, de la Universitatea din Bucuresti, a moderat o discutie privind modul in care se adapteaza bibliotecile la distantarea sociala impusa in aceasta perioada de pandemie.Discuțiile au fost despre activitatile culturale si umanitare pe care le desfasoara, cum se pregatesc pentru…

- In urma cu o suta de ani, francezii si germanii ieseau dintr-un razboi si se pregateau de altul. Acum, la capatul mai multor decenii de apropiere economica, isi unesc eforturile si impotriva coronavirusului SARS-CoV-2.

- Este inevitabil ca cei pusi în situatia de a calatori în aceasta perioada sa nu se întrebe câteva lucruri esentiale. Profesionistii din domeniul sanatatii ofera câteva sfaturi, în încercarea de a raspunde celor mai frecvente curiozitati, arata The New York Times.…