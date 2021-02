Stiri pe aceeasi tema

- Olguța Berbec a devenit mama pentru a doua oara, iar astazi a revenit cu fiica ei nou-nascuta acasa, spre marea bucurie a soțului și a fetei sale mai mari. Cei doi au pus la cale o surpriza de proporții, iar rezultatele au fost cu mult peste așteptari. Iata primele impresii ale frumoasei mamici, odata…

- Andra și Catalin Maruța se afla in izolare, impreuna cu fetița lor Eva, dupa ce, potrivit PRO TV prezentatorul a anunțat ca s-ar fi infectat cu COVID-19. Chiar daca va trebui sa petreaca toata vacanța in casa, cei trei sunt intr-o forma buna, iar dovada sta in cele mai recente filmulețe și imagini cu…

- Numarul deceselor din primele 11 luni ale anului trecut a fost mai mare cu peste 23.000 de persoane fața de perioada similara din anul anterior, arata datele transmise joi de Institutul Național de Statistica. Începând din luna iunie 2020, în fiecare luna numarul deceselor a fost mai…

- Celebrul Ion Dichiseanu a fost spitalizat timp de doua saptamani, iar acum a ajuns acasa și totul este mult mai bine. Actorul a vorbit pentru prima data dupa externare, despre starea lui de sanatate.

- Andreea-Maria Sztojko a plecat de acasa, din Sacalaz, sambata dimineața, iar de atunci nu a mai dat niciun semn de viața, iar familia a apelat la ajutorul Poliției. Fata are 1.60 m inalțime, 60 kg, par negru și ochii caprui. La data dispariției era imbracata cu pantaloni de trening roz cu dungi negre,…

- Primele sedinte ale Camerei Deputatilor si Senatului, cele de deschidere a noii legislaturi 2020-2024 au loc astazi, la Palatul Parlamentului. Au fost alcatuite si comisiile de validare a mandatelor de parlamentari, un pas important in cadrul procedurilor de constituire legala a celor doua camere. Primele…

- Doua treimi dintre copiii cu varsta scolara intre 3 si 17 ani - sau 1,3 miliarde de copii cu varsta cuprinsa intre 3 si 17 ani - nu au o conexiune la internet acasa, arata raportul UNICEF -"How Many Children and Youth Have Internet Access at Home?" - "Cati copii si tineri au acces la Internet acasa?"