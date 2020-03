Stiri pe aceeasi tema

- Astazi, 23 martie, a fost emis ordinul comandantului acțiunii, avizat de ministrul afacerilor interne, Ion Marcel Vela, pentru instituirea masurilor necesare limitarii raspandirii infecției cu virusul SARS-COV-2(noul coronavirus), la nivelul unitaților sanitare publice și private. Astfel, incepand de…

- Toate internarile pentru operații și investigații care nu sunt urgente se suspenda pentru 14 zile in toata țara, iar in 48 de ore vor fi externați toți pacienții care nu reprezinta urgențe. Astazi, 23 martie, a fost emis ordinul comandantului acțiunii, avizat de ministrul afacerilor interne, Ion Marcel…

- NESIMTIRE… Sindicatele din sanatate i-au adresat ministrului Sanatatii un document in care cer sporuri intre 55% si 85% din salariu si pentru personalul de specialitate medico-sanitar si auxiliar sanitar ce trateaza pacientii cu coronavirus, invocand prevederile legale referitoare la personalul care…

- Centrul de Oncologie „Sf. Nectarie“ este un spital privat specializat pe oncologie. Datorita competentelor medicilor care lucreaza la acest centru, adresabilitatea este pentru pacientii de pe intreg teritoriul tarii. Centrul va deschide un nou spital, cu sectie de radioterapie. Centrul de Oncologie…

- Pacienții asigurați medical, precum și cei neasigurați vor putea beneficia și de servicii medicale la cerere, contra cost, in Ambulatoriul integrat al Spitalului de Urgența „Sfantul Ioan cel Nou" Suceava. Tarifele propuse de medicii specialiști ai spitalului vor fi analizate și suspuse ...

- Platforma ofera posibilitatea experților din toata China sa lucreze impreuna cu personalul medical din Wuhan, aflat in contact cu pacienții infectați de coronavirus, pentru a-i putea trata. Gigantul chinez de telecomunicații Huawei va pune la dispoziția spitalului Huoshenshan o platforma pentru diagnostic…

- In cadrul Policlinicii Neuromed a fost deschis un punct de recoltare pentru analize medicale in parteneriat cu Synevo Romania. Programul de recoltari este urmatorul: luni–vineri, intre orele 8–14. Telefon pentru ... The post Punct de recoltare pentru analize medicale la Neuromed appeared first on Renasterea…

- In tara unde sistemul de sanatate este subfinantat, iar conditiile asigurate medicilor si pacientilor sunt departe de a asigura cadrul optim pentru acte medicale de calitate, specialitatile medicale care implica un grad mare de responsabilitate au ajuns sa fie evitate de medicii rezidenti. Chirurgia…