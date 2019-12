Sfaturi înţelepte pentru O VIAŢĂ FERICITĂ. Ce ai de făcut 1. Plimba-te 10-30 de minute pe zi, scrie secretele.com. Zambeste in timp ce mergi. Acesta este un mod minunat de a-ți lua ramas bun de la stres și de a intra in lumea interioara. 2. Petreceți 10 minute in liniște, in fiecare zi. Poți vorbi cu Dumnezeu (Universul, Mintea Superioara) sau cu tine insuți, pana la urma. Povestește-ți despre ceea ce te face recunoscator. 5. Bea mult ceai verde și apa. Mananca mai mult broccoli, pește, nuci, alune și migdale. Corpul tau iți va spune mulțumesc. 6. Incearca sa faci zilnic ceva care sa provoace un zambet pe fețele a cel puțin… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

