Stiri pe aceeasi tema

- Medicii ginecologi dr. Ruxandra Albu si dr. Dorina Codreanu dezvaluie care sunt riscurile, recomandarile si metodele de preventie pe care trebuie sa le cunoasca femeile insarcinate in raport cu infectia cu...

- "Moșii de iarna", "Moșii cei Mari" sau "Sambata Morților".Toate cele trei denumiri semnfica același lucru: creștinii ortodocși se pregatesc pentru parastas. Pe 22 februarie 2020, romanii ar fi bine sa respecte tradițiile impuse

- Papa Francisc nu a retinut, in raspunsul pe care l-a dat unui sinod al episcopilor din Amazonia, deschiderea preotiei catre barbati casatoriti si nici o redeschidere a dezbaterii cu privire la ordinarea unor femei diacon, propuneri pe care nu le-a mentionat intr-un document publicat miercuri, care…

- Antrenorul Zdenek Zeman a oferit o declarație suprinzatoare la un eveniment in cadrul caruia au fost premiați tehnicienii din Italia. A blamat fotbalul feminin, precizand ca locul femeilor nu este pe teren.Discuția a avut loc intre un jurnalist din Peninsula și Zdenek Zeman, cand omul de presa…

- Intre 24 si 28 ianuarie 2020, Brasovul va fi vizitat de o delegatie formata din membre ale Asociatiei Femeilor de Afaceri, Filiala Regiunii Pavlodar din Kazahstan. Misiunea economica isi propune stabilirea unor legaturi de afaceri intre femeile de afaceri din Kazahstan si din Romania. „Asociatia…

- Guvernul a adoptat, joi, un proiect de ordonanța de urgența care prevede ca femeile care lucreaza in instituțiile de invațamant se pot pensiona, opțional, la 65 de ani, in loc de 63, conform Hotnews. Ordonanța transpune in lege o decizie a Curții Constituționale cu privire la varsta de pensionare.”A…

- Relatii."Relatia dintre barbat si femeie poate fi structurata in patru moduri: 1. monogamia (cuplul conjugal); 2. poligamia (un barbat, sot cu mai multe sotii); 3. poliandria (o femeie, sotie cu mai multi soti); 4. grupul de cupluri (doi sau mai multi soti cu mai multe sotii). Monogamia este ...

- Scheletele a patru amazoane din trei generatii au fost descoperite intr-un acelasi mormant, la un sit arheologic din regiunea Voroneh, Rusia, unde se afla un cimitir stravechi, Devitsa V. Femeile razboinice au fost ingropate cu bijuterii si arme.