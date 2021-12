Stiri pe aceeasi tema

- Pentru o alegere corecta a anvelopelor, trebuie sa atragem atenție la un factor important - eticheta de eficiența energetica. Aceasta include 3 parametri fundamentali: eficiența in consumul de combustibil, franarea umeda și zgomotul extern.

- In cadrul unui spațiu de birouri, iluminatul joaca un rol esențial pentru sanatatea angajaților și productivitate. In special in cazul celor care petrec ore bune in fața computerului sau a laptopului, va fi nevoie de surse cat mai potrivite de lumina. De asemenea, designul pentru care optezi in zona…

- Vechiul tau aspirator nu mai da randament ca inainte și te gandești sa-ți cumperi unul nou, dar nu știi cum sa alegi intre atatea oferte și modele existente pe piața? Iata cateva sfaturi de care sa ții cont, pentru a lua decizia corecta. – Consum: primul lucru pe care trebuie sa ți-l spunem este ca,…

- Sursa foto: https://unsplash.com/photos/LB0kKgf8Vrc Scaunul de gaming ți-a fost intotdeauna suport de nadejde in luptele incrancenate cu monștri sau cu teroriști sangeroși, insa de la o vreme a inceput sa dea semne de oboseala. Jocurile de acțiune te-au invațat ca nu e onest sa te desparți de un partener…

- Rochia de mireasa este mai mult decat un simplu articol vestimentar. Aceasta marcheaza un moment simbolic din viața unei femei și, totodata, una dintre cele mai frumoase zile din viața unui cuplu. Mireasa trebuie sa se simta perfect in rochia ei și sa straluceasca. Indiferent ca este vorba despre o…

- De cate ori ți s-a intamplat sa pleci fericita din magazinul tau preferat de cosmetice cu gandul ca ai gasit, in sfarșit, nuanța potrivita de fond de ten? Probabil de fiecare data! Macar ai sperat ca ți-ai gasit cat de cat culoarea care sa arate impecabil pe tenul tau. Și daca fizic iți este dificil,…

- Indiferent de situația dvs., urmand cateva elemente de baza importante despre cumparaturi, veți avea mult mai multe șanse sa luați decizii bune in materie de mobilier tineret. Alegeți o tema pentru mobilierul tineret pe care urmeaza sa-l achiziționați Va fi mult mai ușor sa alegeți mobilierul care se…

- La fel ca orice altceva din aceasta epoca de alegeri nesfarșite, par sa existe opțiuni infinite atunci cand vine vorba de alegerea unei canapele living . S-ar putea sa credeți ca știți exact ce doriți, dar odata ce intrați intr-un magazin sau rasfoiți imagini online, stilurile, formele și alternativele…