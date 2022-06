Stiri pe aceeasi tema

- Salariile au fost majorate printr-o nota explicativa pentru parlamentari, primari, prefecți, miniștrii și președintele țarii. Masura vine in plina criza economica, care se estimeaza ca va dura pana in anul 2026.

- Coaliția a majorat, pe sest, salariile tuturor bugetarilor. Printr-o simpla nota explicativa care corecteaza o eroare materiala, parlamentarii au decis ca toți demnitarii, primarii, prefecții, miniștrii și președintele țarii sa primeasca mariri de salariu. Chiar daca șefii coaliției de guvernare anunțasera…

- Salarii majorate pentru bugetari, pe ordinea de zi a Parlamentului. Parlamentarii se pregatesc sa voteze noi majorari salariale pentru mai multe categorii de bugetari, potrivit unor amendamente depuse marți in Camera Deputaților.In mijlocul unei crize economice care bate la ușa, alianța PSD-PNL vrea…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, afirma ca, daca se face o schimbare a filosofiei privind decontarea serviciilor medicale, se poate discutam si de o recalculare a acestor costuri. "Cred ca trebuie incurajate asigurarile private de sanatate", adauga ministrul. Fii la curent cu cele mai…

- Litiu este unul din acele minerale rare de care acum toata lumea are nevoie. La inceputul acestei luni Elon Musk anunța ca Tesla ar putea intra in afacerile de minerit și rafinare a litiului. Acesta justifica decizia, vorbind de costul metalului. Litium este o componenta cheie in fabricarea bateriilor.…

- Semnal puternic pentru sute de mii de romani! Criza economica izbucnita in urma pandemiei de COVID-19, dar și menținuta de razboiul din Ucraina, s-a resimțit și in domeniul imobiliar. Piața imobiliara romaneasca s-a schimbat extrem de mult atat pentru investitori, cat și pentru cumparatori. Fii…

- Carnea de miel si produsele din carne trebuie achizitionate numai din locuri special amenajate, dotate si autorizate, insa trebuie sa aiba si stampila de control sanitar-veterinar, pentru a avea garantia unui produs sigur, afirma Paul Anghel, director general al Autoritatii Nationale pentru Protectia…

- Peste 93% dintre anterprenorii romani cred ca țara noastra se va confrunta cu o noua criza economica generata de razboiul din Ucraina, arata un sondaj prezentat de Florin Jianu, președintele CNIPMMR.