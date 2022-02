Sfaturi esențiale pentru alegerea căminului de bătrâni Alegerea unui camin de batrani potrivit este o decizie importante pe care ar trebui sa o analizezi cu atenție inainte. Persoanele dragi ție merita sa fie tratate așa cum se cuvine, mai ales daca sufera de boli cronice sau alte afecțiuni complexe. Citeste articolul mai departe pe Antena3.ro…

Sursa articol si foto: Antena3.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Se apropie Valentine’s Day, recunoscuta la nivel mondial drept sarbatoarea iubirii, zi in care indragostiții obișnuiesc sa iși daruiasca reciproc cadouri și sa-și celebreze dragostea. Pe 14 februarie, de Ziua Indragostiților, așa cum mai este denumita sarbatoarea mai sus amintita, cuplurile iși daruiesc…

- Iarna este cel mai dificil anotimp pentru moda și confort. Temperaturile ating minime amare, iar vanturile aspre din nord urla in timpul nopții – este suficient pentru a va face sa vreți sa hibernați in casa tot sezonul. O geaca de iarna ar trebui sa va ofere un sanctuar confortabil in timp ce va plimbați…

- Conținut oferit de: divahome.ro. Un scaun de bucatarie vine in completarea armonioasa a zonei de luat masa. Acesta poate face parte dintr-un set alaturi de masa de dining sau poate fi achiziționat separat, in funcție de preferințele tale personale. Poți alege seturi intregi de scaune sau poți opta pentru…

- Persoanele in varsta pot primi ingrijire la domiciliu, cu angajați ai Primariei Bistrița. Sau pot fii cazați in caminul de pe Kogalniceanu. Saptamana viitoare se voteaza tarifele. Ca ne sunt parinți sau bunici, uneori nu le putem oferi ingrijirea de casre au nevoie. Sau exista bunici care raman singuri…

- Termometrele indica temperaturi tot mai joase, de la o zi la alta, așteptandu-se valori spre -20 de grade. S-a emis și un cod galben de viscol și ger. CE trebuie sa faceți in aceasta perioada: Bistrițenii au resimțit astazi temperaturi de -14 grade, inregistrate la ora 08.00. In Groapa Sarații, termometrele…

- Dupa ce Comitetul National pentru Situatii de Urgenta a decis reintroducerea obligativitatii purtarii mastii de protectie atat in spatiile inchise, cat si in spatiile deschise si interzicerea utilizarii mastilor textile in favoarea celor medicale sau FFP2, politistii atrag atentia ca nu vor putea controla,…

- Vechiul tau aspirator nu mai da randament ca inainte și te gandești sa-ți cumperi unul nou, dar nu știi cum sa alegi intre atatea oferte și modele existente pe piața? Iata cateva sfaturi de care sa ții cont, pentru a lua decizia corecta. – Consum: primul lucru pe care trebuie sa ți-l spunem este ca,…

- (P) Potrivit Institului Național de Statistica, peste 78% din 8 milioane jumatate de vehicule aflate in circulație au o vechime de peste 10 ani. Mai mult, 52,6% dintre autovehicule utilizeaza motoare pe benzina și doar 0,6% folosesc un sistem de propulsie alternativ. In aceasta categorie sunt incluse…