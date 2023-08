Stiri pe aceeasi tema

- Persoanele care fac sport cu greu se pot abține sa nu o faca și cind vremea nu este foarte placuta. Cum e canicula, de exemplu, mai ales ca zilele astea sint anunțate zile toride. Daca faci sport la sala de fitness, nu te afecteaza temperatura (de regula, acolo ai aer condiționat), dar daca vrei in…

- Concediu 2023 in Grecia sau Bulgaria. Informații utile: drum cu mașina, prețuri, taxe și sfaturi pentru o vacanța reușita Concediu 2023 in Grecia sau Bulgaria: Preferințele romanilor pentru destinațiile de vacanța se schimba constant, iar Grecia, Bulgaria și Croația sunt trei țari populare in randul…

- Depresia dupa concediu poate fi insotita de burnout-ul de vacanța! Specialistii au descoperit un nou fenomen care afecteaza tot mai multi oameni – “epuizarea de vacanta”. Practic, in loc sa ne relaxam atunci cand ne gandim la zilele libere care urmeaza, mai mult ne stresam. Si asta pentru ca vrem sa…

- Orice vacanta reprezinta o schimbare de mediu pentru copii, astfel ca fiecare dintre ei poate reactiona diferit la schimbarile de program si de alimentatie. Pentru ca nimic sa nu va strice vacanța, echipa medicala PEDITEL a realizat un scurt ghid: trusa medicala de concendiu!

- Epuizarea termica este o reacție care poate aparea in zilele caniculare la orice persoana, dar mai ales la categoriile vulnerabile, cum sunt copiii, batranii, persoanele bolnave de inima, obezii, dar și persoanele care merg in autoturisme fara aer condiționat sau care stau la ultimul etaj.Dr. Tudor…

- Nr. 102155 din 20 Iunie 2023 COMUNICAT DE PRESA VACANTA IN SIGURANTA Pentru o vacanta linistita, fara evenimente, care sa va afecteze sanatatea, viata sau bunurile, politistii ialomiteni recomanda: Sfaturi pentru copii: Atunci cand intrati pe Internet:bull; Nu intrati pe site uri nepotrivite pentru…

- Persoanele dependente de alcool simt nevoia sa consume alcool in mod frecvent și nu pot sub nici un fel de forma, sa renunțe la acest obicei. Consumul excesiv și constant de alcool genereaza foarte mari neajunsuri. Este vorba atat despre afectarea grava a starii de sanatate cat și despre afectari psihologice…