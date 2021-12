Stiri pe aceeasi tema

- Cei care cumpara cadouri pentru copii de Mos Nicolae sau de Mos Craciun sunt sfatuiti de responsabilii de la Protecția Consumatorului sa cumpere jucarii si dulciuri doar din magazine specializate sau din locuri autorizate. In cazul jucariilor, instructiunile si avertismentele trenuie sa fie in limba…

- 22 de operatori economici din țara au fost sancționați de Protecția Consumatorului pentru reduceri false de Black Friday. Printre ele se numara și doua magazine dintr-un centru comercial din Bistrița. Protecția Consumatorului, prin Comandamentul Special Black Friday, a dat amenzi in valoare de aproape…

- In acest an s-a produs o schimbare in comportamentul consumatorilor, crescand cererea pentru alimente proaspete, in detrimentul celor congelate. Consumatorii au inceput sa prefere comenzi dese, variate, in cantitați mici, și sa puna mai mare accent pe trasabilitatea și proveniența produselor cumparate…

- Produse expirate, frigidere neigienizate, insecte moarte in tavile de expunere din vitrine, vitrine frigorifice ruginite sau cu mucegai sunt doar cateva din neregulile descoperite de inspectorii de la Protecția Consumatorului in mai multe magazine CORA din Capitala. Unele dintre acestea au fost inchise…

- Flanco a deschis doua noi magazine, in Sibiu si in Rosiorii de Vede, in cele mai noi parcuri de retail ale oraselor, in urma unei investitii cumulate de aproximativ 2 milioane de lei, anunta reprezentantii companiei.

- Achizitionarea uniformelor scolare, a altor produse textile necesare scolarilor (treninguri, hanorace, tricouri etc.) si a rechizitelor trebuie facuta numai din magazine si/sau raioane specializate, unde se elibereaza documente de cumparare, necesare in cazul depunerii unei reclamatii, este sfatul…

