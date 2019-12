Sfaturi de la pompierii buzoieni: Nu lăsați incendiile să vă strice sărbătorile! Impodobirea bradului de Craciun reprezinta un moment foarte important pentru fiecare dintre noi, un moment de sarbatoare si bucurie, in special pentru cei mici, care il asteapta nerabdatori pe Mos Craciun. Pentru ca sarbatorile de iarna sa fie prilej de bucurie pentru intreaga familie, nu lasati ca amintirea acestor clipe sa fie umbrita de tragedii. In acest sens, Inspectoratul pentru Situații de Urgența „NERON LUPAȘCU” al Județului Buzau reaminteste regulile ce trebuie respectate la amenajarea bradului de Craciun. La alegerea si procurarea unui brad (pom) de Craciun se va tine seama de urmatoarele:… Citeste articolul mai departe pe jurnaluldebuzau.ro…

Sursa articol si foto: jurnaluldebuzau.ro

