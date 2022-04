Sfaturi de la ministrul Finanțelor. „Să vedem dincolo de masa de Paști” Ministrul Finanțelor a fost intrebat de jurnaliști ce buget a alocat pentru masa de Paște, la ce dorințe a renunțat și ce nevoi a prioritizat, in condițiile in care, recent, i-a indemnat pe romani sa fie mai cumpatați. Adrian Caciu a evitat sa raspunda, dar le-a recomandat romanilor sa cumpere doar ceea ce au nevoie și sa aleaga produse romanești. „N-am alocat inca un buget, nici n-am fost inca la cumparaturi, este o intrebare care e pusa la toți miniștri. Indemnul meu ar fi sa folosim sau sa cumparam produse romanești și sa cautam sa vedem dincolo de masa de Paști, in același timp sa vedem ce… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

