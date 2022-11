Stiri pe aceeasi tema

- Luni, 28 noiembrie, Piramida Energetica de la Sfinx, sfaturi de la jandarmii montani pentru turistii care merg la munte, jandarmii de la posturile montane Peștera și Zanoaga vor fi prezenți la datorie, la sfarșit de saptamana și luni, 28 noiembrie a.c., de ziua Sfinxului, prin acțiuni de patrulare pe…

- Daca mergeți la munte, folosiți echipament de iarna și sa abordați trasee turistice in funcție de pregatirea dumneavoastra, pe crestele montane iarna iși spune cuvantul, in unele zone a nins. Si pe cararile montane din munții Bucegi, ninsoarea și-a facut apariția. Potrivit salvamontiștilor la altitudini…

- Jandarmii din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Dambovița au depistat in targul anual din localitatea Baleni, un barbat in varsta de 31 ani, care comercializa ilegal pește. Jandarmii au confiscat cantitatea de 168 kg de pește, din speciile crap, caras și biban, iar persoanei in cauza i s-au…

- Cinci tineri care s-au ratacit duminica pe munte pe traseul dintre Lacul Secu și comuna Valiug, județul Caraș-Severin, au fost salvați de jandarmi in urma unei intervenții care a durat peste trei ore. Potrivit IJJ Caraș-Severin, jandarmii au fost anunțați prin apel la 112 despre faptul ca cinci persoane,…

- Mai multe mesaje primite la redacție au venit sa confirme faptul ca, de duminica seara și pana luni, spre ora 10:00, Stațiunea Turistica Peștera-Padina a fost parțial rupta de lume. Foarte grav a fost ca, mai bine de 12 ore, nu a putut fi contactat Serviciul Salvamont! Nu au fost, […] Articolul Pericol…

- Pentru prevenirea incidentelor in zonele montane ale județului nostru sau a limitarii efectelor in cazul producerii acestora, jandarmii montani de la posturile din Borșa, Cavnic, Șuior, Țibleș si Valea Vaserului recomanda iubitorilor de drumeții montane urmatoarele: 1. Inainte de a pleca in excursie,…

- In Masivul Postavaru a nins, marti, dupa ce zilele trecute un strat de zapada s-a asternut la altitudini mari in alte masive montane. Salvamontistii brasoveni ii sfatuiesc pe turistii care merg pe munte sa poarte incaltaminte adecvata si haine groase. Imagini facute publice, marti, de Salvamont…

- Un munte mai curat pentru generațiile viitoare, aceasta a fost o acțiune de ecologizare la care au participat jandarmii montani in mai multe zone din Munții Bucegi. Activitatea s-a desfașurat alaturi de salvamontiști, voluntari ai Primariei Moroeni, Administrației Parcului Natural Bucegi și ai Comitetului…