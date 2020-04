Sfaturi de care trebuie să ținem cont când mergem la cumpărături InfoCons (www.infocons.ro) – Asociație Naționala de Protecția Consumatorilor – a facut publice cateva sfaturi de care trebuie sa ținem cont cand mergem la cumparaturi, pentru a ne ușura activitatea și pentru a ne ajuta sa fim in siguranța, sa economisim timp și pentru a avea o conduita cat mai normala in aceasta perioada de pandemie de coronavirus. *Nu ieșiți din casa fara masca de protecție, manuși și dezinfectant! Evitați sa atingeți ochii, nasul și gura! Mainile ating multe suprafețe și pot contacta viruși. Odata contaminate, mainile pot transfera virusul la ochi, nas sau gura. De acolo, virusul… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

