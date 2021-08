Sfaturi de amenajare pentru un dormitor mic - cum creezi iluzia de spatiu mai mare Amenajarea unui apartament sau a unei case poate fi realizata in functie de atmosfera pe care vrei sa o creezi, un aspect esential in acest plan ocupandu-l locul pe care il ai la dispozitie. Daca in cazul unor incaperi de dimensiuni medii sau mari nu este foarte dificil sa alegi tot ce iti place, fara sa iti fie teama ca o sa creezi un spatiu inchis si sufocat, nu acelasi lucru il putem spune despre incaperile de dimensiuni mai mici.

In cazul in care ai de amenajat spatii de dimensiuni reduse ai nevoie sa acorzi o mai mare atentie paletei cromatice, decoratiunilor, tipului de obiecte de mobilier… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- FOTO| Avertizare RO ALERT pentru județul Alba, din cauza Codului PORTOCALIU de furtuni: Evitați spațiile deschise Astazi, 21 iulie, o avertizare RO-ALERT a fost emisa pentru locuitorii județului Alba, in vederea Codului Portocaliu de vreme rea care este in efect. „Cod Portocaliu Meteorologic valabil…

- Poți transforma un dormitor intr-un spațiu elegant, prin cateva trucuri simple. De la lumina naturala, pana la decorațiunile de perete alese, toate joaca un rol important in designul camerei. Gasește inspirație in ideile enumerate in continuare, pentru un decor deosebit: Alege paleta de culori potrivita.…

- Un mobilier terasa potrivit nu numai ca aduce confort și funcționalitate in spațiul exterior, dar este perfect pentru a transforma Post-ul 5 sfaturi pentru a alege mobilier terasa potrivit pentru spațiul tau apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Cand vine timpul sa amenajeze camera copiilor , mulți parinți sunt ingrijorați daca vor putea crea un mediu sigur și in același timp funcțional și frumos in care cei mici sa se simta confortabil și placut. 6 sfaturi care va vor ajuta sa amenajați camera copilului Faceți-va un plan Intr-adevar, este…

- Echipa CERT-RO atrage atenția asupra unui tip de atac, care a inceput sa fie notificat ca incident de catre utilizatori din Romania. Este vorba despre incercari ale atacatorilor de a obține acces la conturile de WhatsApp ale anumitor utilizatori-ținta, prin tehnici de inginerie sociala. Cum funcționeaza…

- Școlile din Feleacu s-au deschis prin decizia luata duminica, 23 mai, dupa ce rata de infectare a scazut sub 1 la mie. Luni, 24 mai, copiii de la cele trei școli s-au intors in clase. Este vorba despre Școala Gimnaziala ”Ștefan Micle”, Școala Gimnaziala Gheorgheni și Școala Primara Valcele. Ei bine,…

- Politia olandeza ancheta sambata o serie de atacuri cu cutitul comise in ajun la Amsterdam si soldate cu un mort si patru raniti, dar a precizat ca aceste incidente nu au legatura cu terorismul, transmite AFP. Atacuri cu arma alba in Amsterdam. Poliția olandeza a lansat o ancheta. Un barbat de 29 de…

- Un produs relativ tanar pe piața romaneasca, panoul din lemn compozit sau WPC (wood plastic composite) are o utilizare din ce in ce mai apreciata in ultimii ani. Tot mai mulți proprietari de case, dezvoltatori imobiliari, proprietari de hoteluri, restaurante, terase, baruri, piscine aleg sa utilizeze…