- Cei doi ani de pandemie au adus și mai multa singuratate pentru oamenii care iși traiesc batranețea in Romania. O țara in care imaginea pensionarilor este cea in care nu se ajung cu banii de la o zi la alta, iar statul uita deseori de ei. In prag de Sarbatori, mai mulți beneficiari ai asociației „Niciodata…

- Celebrul nutriționist Mihaela Bilic analizeaza meniul de sarbatori și ne invața cum sa combinam alimentele, astfel incat sa evitam indigestiile, dar și kilogramele in plus. „Mai e un pic pana la Craciun, așa ca va propun o analiza a meniului de sarbatori. Cum sa facem sa mancam din toate fara sa ne…

- Ioana Ignat ne-a pregatit un cadou de Craciun și lanseaza piesa dedicata perioadei de sarbatori, intitulata „Se Deschide Cerul”. Acest colind vine insoțit și de un vizual. Piesa a fost scrisa și compusa de Alina Manolache, iar de producția acesteia s-au ocupat Vlad Mazarel și Dan Healy, in studiourile…

- Druckerii nu se dezmint nici la finele lui 2021. Suporterii Politehnicii organizeaza o noua editie a „Actiunii de Craciun”, initiativa prin care au adus bucurii in ani trecuti pentru sute de familii din Banat a caror situatie materiala nu e grozava. Aliatii fanilor viola sunt „spiridusii” Academiei…

- Povestea corului „Happy Kids” – din care fac parte cei mai talentați coriști și soliști din județ organizați in doua secțiuni, „juniori” (copii intre 4-10 ani) și „seniori” (11-14 ani și 15-24 ani) -, continua de Sarbatori cu o frumoasa surpriza pe care grupul o pregatește buzoienilor și nu numai. Este…

- Cumparați decorațiuni de Craciun și fiți solidari cu 200 de persoane cu dizabilitați intelectuale, care depind de serviciile Fundației „Pentru Voi”. Puteți comanda online diverse felicitari, cani personalizate, lumanari. Fiecare produs este realizat chiar de catre beneficiarii fundației.

- In urmatoarea perioada de timp, pentru milioane de romani, se aproprie o noua serie de scumpiri la anumite produse esențiale, chiar daca criza economica survenita in urma pandemiei de COVID-19 se resimte destul de mult in buzunarele tuturor. Analistul economic Adrian Bența atrage atenția ca prețurile…

- images/stiri/pentru-a-sarbatori-8-ani-de-existenta-fundatia-bucuria-darului-va-pregati-1000-de-pachete-cu-alimente-pentru-beneficiarii-fundatiei-icon-0.jpgPentru a sarbatori 8 ani de existența Fundația Bucuria Darului va pregati 1000 de pachete cu alimente pentru beneficiarii fundatiei din Brasov și…