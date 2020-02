Stiri pe aceeasi tema

- Cinci oameni au murit deja in nordul Italiei din cauza bolii si peste 150 de cazuri au fost confirmate incepand de vineri. Italia a devenit astfel cea mai afectata tara din afara Asiei.„Avem o colaborare excelenta cu Italia in mecanismul de protectie civila si am incredere ca italia are oameni profesionisti…

- Ministrul Economiei, Virgil Popescu, a declarat ca guvernul va avea o ședința dedicata noului coronavirus. Șeful de la Economie a mai spus ca principalul sector care va fi afectat de epidemie este turismul. Ministrul a fost intrebat de jurnalisti, la finalul unei conferințe, care va fiimpactul noului…

- Comisia Europeana a anuntat luni ca Uniunea Europeana nu intentioneaza inca sa ia in considerare suspendarea calatoriilor in spatiul Schengen fara frontiere dupa un focar de coronavirus in Italia, dar ca pregateste planuri de urgenta, informeaza Reuters. Patru oameni au murit in nordul Italiei din cauza…

- Haos organizatoric pe aeroporturile din țara, unde sosesc zboruri din Italia. Deși oficialii s-au laudat ca totul este sub control, pasagerii care vin din zone afectate NU sunt plasați in carantina, iar informațiile pe care le transmit sunt contradictorii.In prima faza, controalele au fost facute empiric,…

- Ministerul Afacerilor Externe a anunțat ca, pana la acest moment, misiunea diplomatica și oficiile consulare romane din Italia nu au fost notificate de catre autoritați cu privire la vreun caz confirmat de infecție cu noul coronavirus printre cetațenii romani.„Pana la acest moment, misiunea…

- Misiunea diplomatica și oficiile consulare romane de pe teritoriul Italiei nu au fost notificate de catre autoritațile italiene cu privire la existența vreunui caz confirmat de infecție cu COVID-19 (coronavirus) printre cetațenii romani, pana la aceasta ora, anunța MAE.

- 2 decese (cu varsta de 75 și 78 ani) și 60 infectați cu coronavirus au fost inregistrați la sfarșitul zilei de ieri in Italia. Cazurile sunt din nordul Italiei, majoritar in regiunile Lombardia și Veneto, care reprezinta inima industriala a țarii. Toate școlile au fost inchise, evenimentele contramandate.…

- Epidemia de coronavirus s a agravat vineri in nordul Italiei, oficialii anuntand 14 noi cazuri confirmate in regiunea instarita Lombardia si alte doua suspecte in cea vecina, Veneto, potrivit Romania TV. La doar cateva ore dupa ce au informat ca sase persoane au contactat virusul, primele cazuri cunoscute…