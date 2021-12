Stiri pe aceeasi tema

- In județul Vrancea, in data de 15 noiembrie 2021, dupa intrarea in vigoare a Legii 136/2020 privind carantina și izolarea, se afla: • 692 persoane in carantina la domiciliu; • 571 persoane in izolare la domiciliu; • 206 persoane in izolare instituționalizata, dintre care 25 persoane sunt internate la…

- Dispare zaharul și faina de pe rafturile supermarketurilor din Romania! Oamenii sesizeaza acest fenomen aparut de cateva zile, chiar la magazine importante din țara. Nu este foarte clar daca aceasta criza de faina și zahar a fost generata de a) modul in care magazinele iși fac aprovizionarea…

- In ziua de 26 Octombrie 2021 la ora 03:47:28 (ora locala a Romaniei) s-a produs in ZONA SEISMICA VRANCEA, BUZAU un cutremur slab cu magnitudinea ml 3.0, la adancimea de 110km. Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: 72km NE de Ploiești, 74km E de Brașov, 116km V de Braila,…

- La Agricultura, seful din top 3 cele mai mari ferme agricole sau zootehnice. La Sanatate, seful din top 3 cele mai mari spitale publice sau retele private. Si asa mai departe, pentru portofoliile care vor avea de luptat cu crizele din economie si sanatate. Lasati…

- Medicul Sorin Bivolaru, pneumolog la Spitalul Militar din Galati, sustine ca in localitatile aflate in scenariul rosu nu doar clientii restaurantelor ar trebui sa prezinte certificatul verde, ci si personalul localului, de la ospatar pana la bucatar. „Ce garantie am ca personalul care lucreaza in restaurant…

- Medicul Sorin Bivolaru, pneumolog la Spitalul Militar din Galati, atrage atentia ca exista o boala mult mai rea decat cancerul pulmonar, care i se poate intampla unui fumator. Se numeste bronhopneumopatia cronica obstructiva (BPOC), iar fara tratament poate duce la invaliditate si moarte prematura,…

- Putini stiu cat de important este consumul apei pentru organismul nostru. Lipsa acestui lichid poate veni cu afectiuni grave si stari de disconfort. Iata cat de des trebuie sa bei apa ca sa te mentii sanatos. Aici ne putem aminti de: dureri de cap, stari de oboseala, retenție de apa, umflaturi si multe…

- Ovidiu și Marius sunt amandoi IT-ști. Primul la Cluj, al doilea la Galați. Deși muncesc amandoi in același domeniu de 12 ani, la final de luna Ovidiu caștiga mai bine. Și asta nu pentru ca lucreaza la firme diferite sau pentru ca au sarcini diferite. Motivul il reprezinta pur și simplu orașul in care…