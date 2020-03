Sfatul unui milionar român pentru Guvern, în plină pandemie: "Tăiaţi pensii speciale, salarii nesimţite, altfel ne ducem de râpă" Romeo Dunca spune ca pentru prima data in istoria de 26 de ani a firmei sale soferii s-au intors in tara cu camioanele pline de marfa, deoarece marile depozite din strainatate s-au inchis. Acum, afaceristul trage un semnal de alarma ca Guvernul sa nu se focuseze numai pe pandemia de coronavirus, ci si pe efectele pe care aceasta le-ar avea asupra economiei. "Ce veselie e inca peste tot! Toata atentia e focusata pe acest virus blestemat. Lumea face glume, se posteaza plictisiti de carantina. Dar atentie la ce va urma... Tineti de firmele bune de lucru cu pretul vietii... Aveti grija… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- "Doua propuneri pe care maine o sa le discutam in Biroul Permanent si o sa le trimitem la Senat, ca prima Camera sesizata - cea cu suspendarea rambursarii creditelor si cu plafonarea preturilor la medicamente si alimente", a afirmat Marcel Ciolacu, luni seara, la TVR 1, citat de Agerpres. Intrebat…

- Rares Bogdan a atras atenția ca medicii sa fie lasați in pace, caci "e singura șansa sa nu ajungem sa ne plangem morții cu zecile sau sutele". "Lumea e speriata, e trista, e șocata și tocmai de aceea e mai necesar decat oricand sa fim SOLIDARI și RESPONSABILI", a mai subliniat liberalul. Rareș…

- "Suntem intr-o criza contra cronometru cu aceasta pandemie si avem nevoie, in momentul de fata, de decizii si actiuni clare si ferme care sa poata sa fie decisive in criza sanitara si socio-economica pe care deja o simtim. Am vazut la tari ca Spania si Italia ca daca nu constientizam gravitatea situatiei…

- ”Nu plange pentru mine Romania!!!! Eu te-am hranit atunci cand ți-era foame... Ma urașți??? Eu am puterea sa trec peste asta, zambesc amar și te compatimesc!!! Nu știu ce suflet aveți in voi sa dați cu pietre in oamenii loviți de soarta sau aveți impresia ca cei care sunt in strainatate au venit…

- Ministrul interimar al Finanțelor Florin Cițu anunța joi, pe Facebook, o premiera in istoria Romaniei, și anume ca instituția pe care o conduce a reușit performanța de a se imprumuta la dobanzi negative.„V-am promis lucruri fantastice pentru TOȚI romanii. Astazi pentru prima oara in…

- "ALDE sustine alegerea primarilor in doua tururi, pentru ca astfel vor avea o legitimitate reala. Alegerea in doua tururi reprezinta revenirea la normalitatea democratica. Mai mult, va mai domoli din hegemonia partidelor mari, a caror inventie a fost alegerea intr-un singur tur", a scris Tariceanu…

- Federatia Sanitas, nemultumita de felul cum sunt promovate modificarile legislative: Ministerul Sanatatii are obligația de a respecta regulile dialogului social. Proiectul prin care Guvernul intentioneaza sa liberalizeze programele naționale de sanatate, cu alte cuvinte sa puna privatii pe picior de…

- Gazele din perimetrul romanesc al Marii Negre ar putea ajunge la rușii de la Lukoil. Ministrul Economiei: “Daca Exxon vrea sa plece, le recomand sa respecte legislatia romaneasca” Transferul licentei pe care o detine ExxonMobil pentru perimetrul Neptun Deep din Marea Neagra ar trebui facut…