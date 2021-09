Naomi Osaka a declarat de mai multe ori in ultima perioada ca se confrunta cu episoade de anxietate. Sportiva de 23 de ani, din Japonia, a avut probleme recent la US Open. Barbara Schett, fosta jucatoare de tenis și moderatoarea emisiunii „Game, Set, Mets” de la Eurosport, vorbește despre probleme niponei și ii transmite un mesaj acesteia. Naomi Osaka a fost extrem de nervoasa in meciul cu Leylah Fernandez pe care l-a pierdut la US Open. A aruncat racheta de doua ori, iar la conferința de presa de dupa a izbucnit in plans. „Imi pare rau… Mi-am spus sa fiu calma. In ultima vreme ma simt nelinistita…