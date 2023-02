Sfatul psihologului. Cum să dezvolţi autodisciplină Autodisciplina este o parte esențiala pentru a obține succesul in viața. Fie ca incercați sa va imbunatațiți abilitațile sau sa va descurcați mai bine la locul de munca, intotdeauna va exista o rezistența care va va indeparta de disciplina.Autodisciplina este construita din o combinație de motivație, voința, curaj și alte trasaturi mentale. Exista multe tactici […] Citeste articolul mai departe pe jurnaluldearges.ro…

Sursa articol si foto: jurnaluldearges.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce am discutat despre de ce și cum trebuie sa parasești zona de confort, haideți sa abordam acum cinci moduri in care cineva ar putea incerca sa faca acest lucru. 1. Faceti lucrurile de zi cu zi in mod diferit Exista numeroase oportu-nitați de a va provoca, in viața de zi cu zi. Opriți […]

- Atunci cand parasiți zona de confort, teama ce o insoțește nu echivaleaza cu a fi in zona de panica. Frica poate fi un pas necesar in drumul spre invațare și creștere.Este nevoie de curaj pentru a pași din zona de confort in zona de frica. Cum nu exista nici o modalitate de a construi pe […]

- Creierul este alcatuit din rețele neuronale. „Materia alba” reprezinta partea care conecteaza „materia cenușie” celulara a neuronilor și dendritelor. La persoanele sedentare, materia alba se micșoreaza odata cu varsta – poate duce la pierderea memoriei, dificultați in gasirea cuvintelor și un declin…

- Regretul este o reacție tangibila la evenimente sau la alegerile din trecut, care poate crește stresul resimțit și ne poate afecta sanatatea fizica. Cercetarile arata ca regretul cauzat de lipsa de acțiune are mai multe șanse de a duce la probleme de sanatate mentala și fizica. Regretul puternic, pe…

- Anul Nou este un moment prielnic in care ar fi bine sa ne gandim la slabiciunile noastre și sa facem ceva in legatura cu acestea. Ritualurile speciale prin care oamenii fac trecerea la un alt an sunt toate manifestari ale imperativului nostru pentru supraviețuire și adaptare.Cand va creați propriul…

- „Pentru o Romanie libera, oricand, oricum, cu oricine, contra oricui!”Eugeniu Carada Oamenii se nasc cu o nevoie de clasificare, au tendința de a se imparți intr-un grup, de a se distinge de ceilalți și de a-și folosi apartenența pentru a-și construi identitatea, obținand astfel stima de sine, imbunatațind…

- Școala psihodinamica ne arata importanța inconștientului și tendința persoanei de a reproduce experiențele care intaresc construcțiile interne. Aceasta orientare și-a manifestat interesul pentru aspectele transgeneraționale in familie și pentru transmiterea problemelor de la o generație la alta. Murray…

- Abilitatea de a ințelege modul in care o persoana traiește și experimenteaza lumea este un ingredient puternic in legatura emoționala umana. Fiecare dintre noi are o viziune proprie a realitații și putem cunoaște trairea sau experiența altcuiva numai in mod aproximativ, folosindu-ne imaginația și, de…