In psihologie, neputința invațata este o mentalitate care apare dupa ce o persoana a experimentat in mod repetat o situație stresanta. Aceasta persoana ajunge sa creada ca este incapabila sa controleze sau sa schimbe situația in care se afla, așa ca nu mai incearca, chiar și atunci cand devin disponibile oportunitați de schimbare. In 1967, […]