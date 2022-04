Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Agriculturii, Adrian Chesnoiu, a declarat ca a gasit solutia pentru a evita risipa alimentara. „Inainte sa fac cumparaturile, mananc. Cand mergi la cumparaturi si ti-e foame, ai cumpara jumatate de magazin”, a afirmat el, potrivit News.ro. Chesnoiu a reconfirmat ca Romania nu are de ce sa…

- In Ploiești, in unele magazine, acesta nu a mai fost de gasit in weekend Violeta Stoica Teama de a nu ramane fara ulei i-a determinat pe unii dintre romani sa iși faca stocuri din acest produs, in ultimele zile. In weekend, din unele magazine, uleiul de floarea soarelui a disparut de la rafturi, iar…

Grupul deputatilor AUR il cheama la Parlament pe ministrul Agriculturii, Adrian Chesnoiu, a anuntat, luni, in plen, liderul grupului, George Simion, anunța Agerpres.