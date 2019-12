Stiri pe aceeasi tema

- Lenjeria de pat trebuie schimbata odata pe saptamana, potrivit microbiologului Universitații din New York Philip Tierno, care a efectuat un studiu in mii de case americane, in urma caruia a descoperit ca peste 90% dintre locatari "dormeau" cu cel puțin trei factori

- Oamenii isi petrec, in medie, mai mult de o treime din viata in pat, dar acel loc se poate transforma rapid intr-un "parc botanic" cu bacterii si fungi, potrivit Business Insider. Daca asternuturile sunt lasate pe pat mai mult de sapte zile, viata microscopica din paturi poate imbolnavi persoanele care…

- Lenjeria de pat trebuie schimbata o data pe saptamana, potrivit microbiologului Universitații din New York Philip Tierno, care a efectuat un studiu in mii de case americane, in urma caruia a descoperit ca peste 90% dintre locatari "dormeau" cu cel puțin trei factori

- Dumitru Tira candideaza la functia de primar de Chisinau din partea Partidului Popular European din Moldova, regasindu-se al optulea pe buletinul de vot. Dumitru Tira este absolvent al Universitatii de Stat din Moldova, specialitatea Drept International, si al Academiei de Studii Economice, specialitatea…

- Mii de studenti au stat ieri pe la usile facultatilor Universitatii „Constantin Brancusi“ pentru ca deschiderea a fost facuta pentru profesori, autoritati si ziaristi. Studentii s-au intalnit mai tarziu cu indrumatorii de an. Amfiteatrul unde s-a de...

- Biroul francez, in colaborare cu Centrul de Reușita Universitara din cadrul Universitații „Ștefan cel Mare" din Suceava, organizeaza, incepand cu data de 9 octombrie 2019, cursurile de limba franceza pe niveluri de varsta și pregatire lingvistica, in cadrul proiectului ...

- Media cu care beiușeanul a absolvit e 9,98 și potrivit conducerii unitatii de invatamant, care a declarat pentru observatorph.ro ca aceasta este cea mai mare medie obtinuta vreodata de un agent de politie de cand fuctioneaza aceasta scoala. Cosmin Szatmari are 32 de ani a absolvit in urma cu opt…