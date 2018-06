Sfatul lui George Friedman pentru Romania: Pentru a fi parte a unei aliante militare, mai intai trebuie sa aveti o armata pe masura

Stiri pe aceeasi tema

- Analistul american George Friedman, presedintele publicatiei de securitate Geopolitical Futures, a afirmat vineri, intr-o conferinta la Sibiu, ca SUA nu este acum in pozitia de a-si deplasa o flota semnificativa in Marea Neagra, iar Romania ar trebui sa urmareasca in primul rand sa isi intareasca…

- Analistul american George Friedman, presedintele publicatiei de securitate Geopolitical Futures, a afirmat vineri, intr-o conferinta la Sibiu, ca SUA nu este acum in pozitia de a-si deplasa o flota semnificativa in Marea Neagra, iar Romania ar trebui sa urmareasca in primul rand sa isi intareasca propriile…

- Analistul american George Friedman, presedintele publicatiei de securitate Geopolitical Futures, a afirmat vineri, intr-o conferinta la Sibiu, ca SUA nu este acum in pozitia de a-si deplasa o flota semnificativa in Marea Neagra, iar Romania ar trebui sa urmareasca in primul rand sa isi intareasca propriile…

- Presedintele Klaus Iohannis a apreciat, intr-un mesaj transmis pentru o conferinta referitoare la securitatea la Marea Neagra organizata la Universitatea Lucian Blaga din Sibiu, ca "regiunea Marii Negre are o relevanta deosebita pentru constructia securitatii europene si euroatlantice". …

- Cezarina a fost abandonata de mama ei la naștere. A implinit recent 19 ani și in tot timpul asta, casa ei a fost prin diverse centre de plasament. A locuit intr-unul pentru copii mici, iar acum sta intr-un centru de plasament din Roșiorii de Vede pana la terminarea studiilor. “Mi-am vazut o singura…

- „Parteneriatul industrial dintre Romaero si Sikorsky se axeaza pe activitati care vor asigura participarea pe termen lung a mai multor companii din industria nationala de aparare a Romaniei la lucrari de asamblare, echipare, customizare si intretinere a elicopterului multi-misiune Sikorsky UH-60 Black…

- Ministerul Economiei anunța ca SIKORSKY, producatorul elicopterelor Black Hawk, a semnat un acord cu firma romaneasca de stat ROMAERO pentru echiparea si intretinerea elicopterelor Black Hawk in Romania. Ar urma sa fie inființat un Centru Regional, care va fi singurul autorizat pentru echiparea și…

- „Parteneriatul industrial dintre Romaero si Sikorsky se axeaza pe activitati care vor asigura participarea pe termen lung a mai multor companii din industria nationala de aparare a Romaniei la lucrari de asamblare, echipare, customizare si intretinere a elicopterului multi-misiune Sikorsky UH-60…