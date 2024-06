Stiri pe aceeasi tema

- Arhiepiscopul Tomisului, IPS Teodosie, a sfatuit o femeie care a spus ca a fost abuzata psihologic de soț ca aceasta „trebuie sa iși duca crucea” și sa se roage ca Dumnezeu „sa-i suplineasca” barbatului empatia. „Dupa multi ani de casatorie s-a intarit convingerea ca cel de langa mine nu are empatie,…

- IPS Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, a sfatuit, intr-o emisiune la un post de radio, o femeie care a spus ca a fost abuzata psihologic de soț ca aceasta „trebuie sa iși duca crucea”, fiindca a primit „taina cununiei”, transmite News.ro.„Dupa multi ani de casatorie s-a intarit convingerea ca cel de…

- Un roman de 15 ani a devenit erou in Italia. Președintele țarii l-a premiat dupa ce i-a salvat viața unei femei. Citește și: Piteșteanca trimisa in judecata, dupa ce și-a furat propria mașina de la amanet Totul s-a intamplat cu mai mulți ani in urma, cand Emanuele se intorcea acasa de la școala și a…

- Un caz incredibil de sinucidere s-a petrecut in municipiul Roman, judetul Neamt. Un barbat a recurs la gestul extrem in urma unui conflict avut cu sotia, pe care a amenintat-o cu acte de violenta