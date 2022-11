Stiri pe aceeasi tema

- DECES SUBIT… Un barbat de 51 de ani, care lucra ca excavatorist la SC Nomis SRL Barlad, pe B-dul Epureanu, a decedat subit, fiind la munca. Barbatului i s-a facut rau in timp ce lucra, a oprit excavatorul și s-a dat jos, spunand ca ii este rau. A cazut brusc din picioare și a ramas […] Articolul Excavatorist…

- ȘOCANTA… Scene ingrozitoare s-au petrecut in localitatea Valea lui Bosie, comuna Tatarani, la locuința barbatului de 47 de ani, care a murit luni dimineața, dupa ce anterior fusese diagnosticat de medici cu ciroza hepatita. Dupa un telefon la 112, la casa mortului a descins o echipa intreaga de anchetatori,…

- O batrana in varsta de 103 ani, din comuna Tatarani, a fost atacata in propria locuinta de un individ inarmat cu un cutit, iar marturia femeii este cutremuratoare. Tinca Baciu, din localitatea Valea lui Bosie, judetul Vaslui, locuieste singura si, intr-o noapte, s-a trezit in casa cu un vlajgan mascat…

