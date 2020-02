Stiri pe aceeasi tema

- Dumitru Comanescu, romanul in varsta de 111 ani si 3 luni, declarat al treilea cel mai longeviv barbat din lume, s-a nascut in Provita de Jos, județul Prahova. Aici, oamenii il știu pe „nea Mitica” și sfatul lui pentru sateni a fost tot timpul același: „Lapte și miere, daca vrei sa traiești cat mine”,…

- Un bucurestean pare sa fi gasit elixirul tineretii, ajungand al treilea cel mai in varsta barbat de pe Pamant, recunoscut de Guiness Book of Records. Dumitru Comanescu are 111 ani si 3 luni si a fost inginer agronom. Dumitru Comanescu are 111 ani si 3 luni, s-a nascut in Provita de Jos si a fost inginer…

- Nascut la 8 noiembrie 1908, Dumitru Comanescu este la ora actuala al treilea cel mai varstnic barbat in viața din lume, conform clasamentului “Ten oldest living men”, al 75-lea cel mai varstnic barbat al tuturor timpurilor (“100 verified oldest men”) și a 72-a cea mai varstnica persoana in viața (“100…

- Dumitru Comanescu, un bucureștean in varsta de 111 ani si 3 luni, originar din Prahova, a fost declarat oficial, de catre Directia pentru Evidenta Persoanelor si Administrarea Bazelor de Date din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, "cel mai varstnic cetatean roman al Municipiului Bucuresti". La…

- Dumitru Comanescu, in varsta de 111 ani si 3 luni, este la ora actuala al treilea cel mai varstnic barbat in viata din lume, conform clasamentului "Ten oldest living men".De asemenea, a fost declarat oficial "cel mai varstnic cetatean roman al Municipiului Bucuresti".

- Dumitru Comanescu, in varsta de 111 ani si 3 luni, a fost declarat oficial de catre Directia pentru Evidenta Persoanelor si Administrarea Bazelor de Date din cadrul Ministerului Afacerilor Interne "cel mai varstnic cetatean roman al Municipiului Bucuresti".Potrivit unui comunicat remis News.ro,…

- Dumitru Comanescu, in varsta de 111 ani si 3 luni, a fost declarat oficial de catre Directia pentru Evidenta Persoanelor si Administrarea Bazelor de Date din cadrul Ministerului Afacerilor Interne "cel mai varstnic cetatean roman al Municipiului...

- Politia Capitalei a anuntat joi ca a fost prins al treilea suspect implicat in cazul barbatului gasit mort in locuinta sa, urmand ca acesta sa fie audiat de un procuror criminalist la sediului Serviciului Omoruri. Anterior, politistii au reusit sa identifice primii doi suspecti implicati in acest caz.…