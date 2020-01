Sfatul avocatului: Tot ce trebuie sa stii despre incadrarea in munca a strainilor pe teritoriul Romaniei

Dupa ce, de o bucata buna de timp, pe santierele din Romania au inceput sa munceasca cu spor (si poate si cu drag) lucratori din China, in ultima perioada am vazut tot mai des angajati din Nepal, noua moda in materie de lucratori exotici, venita sa inlocuiasca mitul demult apus al bonelor filipineze, harnice si neobosite.



Potrivit datelor oficiale furnizate de Inspectia Muncii, in anul 2019, in Romania munceau oficial aproximativ 40.000 de cetateni straini, cei mai numerosi fiind cetatenii turci, urmati de cei din Vietnam, Italia, Republica Moldova, China si Minanmar.



In acest…