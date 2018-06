Stiri pe aceeasi tema

- El e criminalui Iuliei. Motivul pentru care romanca de 15 ani a fost injunghiata pe o banca dintr-un parc, in Germania e incredibil. Adolescentul bulgar care a omorat-o pe Iulia are 17 ani si este fostul iubit al acesteia. Cei doi se despartisera de putina vreme, dupa cum sustine tatal fetei. Erau…

- Eforturile polițiștilor germani de a-l gasi pe asasinul Iuliei, romanca de 15 ani injunghiata mortal pe o banca dintr-un parc din Germania, au fost incununate de succes. Criminalul adolescentei a fost prins, iar, in prezent, el se afla dupa gratii. Parinții și apropiații copilei au fost șocați cand…

- Rasturnare de situatie in cazul mortii Iuliei, copila de 15 ani injunghiata cu bestialitate intr-un parc din Germania. Dupa ce au audiat deja mai mulți oameni, anchetatorii germani și-au intreptat atenția spre iubitul adolescentei. Și asta dupa ce prietenele Iuliei au facut declarații neașteptate. (Oferta…

- Crima odioasa intr-un parc din Germania! O fata de doar 15 ani de origine romana a fost injunghiata mortal, luni (11 iunie), de un barbat turc, care s-a predat poliției dupa crima. Cadavrul tinerei a fost gasit intr-un parc din centrul orașului Viersen. Politia din Viersen, situat in apropiere de…

- O adolescenta romanca a murit injunghiata ziua-n amiaza mare intr-un parc din Germania. Iuliana avea 15 ani refuzase avansurile unui tanar turc. Tragedia s-a intamplat luni la pranz la Viersen, un micut orasel de pe Rinul de...

- O adolescenta de 15 ani din Romania a fost ucisa luni intr-un parc din localitatea germana Viersen, aproape de granita cu Olanda. Principalul suspect este un turc de 25 de ani, care s-a predat ulterior.Adolescenta se plimba cu bicicleta la ora pranzului in parcul Casinogarten, cand a fost…

- O crima cumplita a avut loc in Germania, acolo unde o romanca de 15 ani a fost injunghiata in plina zi, intr-un parc din orașelul Viersen, de pe Rinul de Jos. Potrivit Observator, tragedia a avut loc luni la pranz, iar motivul ar fi fost faptul ca tanara refuzase avansurile unui barbat turc.

