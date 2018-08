Stiri pe aceeasi tema

- Marian Roșca este unul dintre romanii care au murit dupa ce un pod s-a prabușit in Italia. Acesta a vorbit cu iubita lui cu doar o jumatate de ora inainte de tragedie. Cei doi planuiau sa se...

- Cetațeanul roman ranit in urma prabușirii viaductului Morandi a incetat din viața in cursul zilei de sambata, a informat Ministerul Afacerilor Externe, potrivit stiri.tvr.ro Decesul a fost notificat de catre medici atat familiei, cat și reprezentanților Consulatului General al Romaniei la Torino aflați…

- "In continuarea informatiilor referitoare la incidentul produs la data de 14 august 2018, pe autostrada A10, in apropiere de Genova, ca urmare a prabusirii unei portiuni din viaductul Morandi, Ministerul Afacerilor Externe face urmatoarele precizari: Cetateanul roman ranit in urma prabusirii viaductului…

- Romanul ranit in urma prabusirii viaductului Morandi, la Genova, si aflat in coma profunda a murit. El este al doilea roman decedat, primul deces fiind anuntat la putin timp dupa accident. „Cetateanul roman ranit in urma prabusirii viaductului Morandi a incetat din viata in cursul acestei…

- Marian Roxca, romanul declarat ini:ial mort, apoi descoperit in via:E de rudele sale a fost declarat mort in urmE cu putin timp de directorul spitalului unde era internat. Romanul este victima cu numErul 42 a tragediei din Italia.

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a anuntat sambata ca romanul ranit in urma prabusirii podului rutier Morandi de la Genova (Italia) a murit. "Cetateanul roman ranit in urma prabusirii viaductului Morandi a incetat din viata in cursul acestei zile. Decesul a fost notificat de catre medici…

- MAE a anuntat, astazi, 15 august ca un al doilea roman a fost identificat printre persoanele decedate in urma prabusirii podului rutier in apropiere de Genova. „In continuarea informatiilor referitoare la incidentul produs la data de 14 august 2018, pe autostrada A10, in apropiere de Genova, ca urmare…

- Ministerul Afacerilor Externe a confirmat ca un roman a murit in urma prabusirii segmentului de autostrada, in apropiere de Genova, informeaza Mediafax. Operatiunile de scoatere a victimelor de sub daramaturi sunt in desfasurare. „Conform datelor preliminare obtinute, pana la acest moment, de echipa…