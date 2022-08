Stiri pe aceeasi tema

- Echipa de medici de la Spitalul de Urgența pentru Copii „Sfanta Maria” din Iași a reușit sa salveze mana fetiței, in varsta de 4 ani, din Onești, care vineri a fost transportata de urgența cu un elicopter SMURD la Iași, cu mana prinsa intr-un tocator de carne. Operația a fost una foarte dificila, insa…

- Numarul cazurilor noi de infectie cu SARS-CoV-2 in Iasi este de la o zi la alta in crestere. Cea mai recenta raportare a Directiei de Sanatate Publica (DSP) Iasi arata ca in ultimele 24 de ore au fost confirmate 369 de persoane infectate, iar 130 de persoane se afla internate in spitalele din Iasi,…

- Adina Surugiu, Iasi: "Sotul meu, in varsta de 61 de ani a suferit un accident vascular cerebral in urma caruia a ramas cu sechele destul de importante. Cel putin pentru moment. Printre acestea si dificultatea de a putea inghiti. Medicii care l-au ingrijit mi-au spus ca este posibil sa fie nevoie de…

- Doi copii si un adult, raniti in accidentul rutier produs luni seara in judetul Vaslui, sunt internati in stare grava in spitale din Iasi, a declarat dr. Diana Cimpoesu, coordonatorul SMURD pentru Regiunea de Nord Est, potrivit Agerpres.Potrivit sursei citate, in starea cea mai grava se afla o femeie…

- Oana Monea este acuzata ca a uitat de unde a plecat și ca ar fi ascuns trecutul ei in cadrul reality show-ului Insula Iubirii.Ispita Oana Monea nu a suportat criticile și a reacționat pe Instagram, dupa ce a fost acuzata ca a uitat de unde a plecat și ca ii e rușine de trecutul ei.Oana a spus ca a lucrat…

- Danuț ar fi trebuit sa implineasca 20 de ani, insa din pacate tanarul a murit intr-un tragic accident rutier ce a avut loc la finalul lunii mai, chiar in ziua in care obținuse permisul auto. Prietenii și iubita nu l-au uitat, iar aceștia au facut un gest sfașietor pentru tanar in ziua in care trebuia…

- Celebra Iulia Vantur se afla in Romania, pentru doua saptamani, perioada in care vrea sa imbine utilul cu placutul. Sa se ocupe de proiectele pe care le are aici, dar și sa mearga la parinți, care o așteapta cu brațele deschise la Iași. Viața vedetei din ultimii 10 ani se imparte intre țara natala și…