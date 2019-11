Stiri pe aceeasi tema

- Durere de nedescris in familia lui Leo Iorga, dupa ce marele artist s-a stins din viața la varsta de 54 de ani. Eduard, unul dintre fiii lui, a scris pe rețelele de socializare un mesaj sfașietor.

- Leo Iorga s-a stins din viața astazi, la varsta de 54 de ani, dupa o lunga suferița. Artistul a murit pe patul de spital, iar cea care i-a fost alaturi in ultimele clipe a fost soția lui, Paula.

- Moartea lui Leo Iorga, produsa la nici o saptamana de la cea a lui Mihai Constantinescu a lasat din nou un val de tristețe in showbziul romanesc. Apropiații solistului de la Compact sunt profund indurerați, iar printre aceștia, Dan Bittman a avut puterea de a face cateva declarații.

- Deputatul Valeriu Cebotari a votat și, mai apoi, a semnat Declarația de Independența, fiind un respectat politician din Republica Moldova. Cebotari a fost decorat cu Ordinul Republicii Moldova pentru meritele aduse la dezvoltarea democrației. Apropiații lui Cebotari susțin ca a acesta a murit…

- Tragedie fara margini in familia unei cunoscute cantarețe de la noi! Andreea Rodiana Fumu, in varsta de doar 18 ani, a pierdut astazi lupta cu o boala necruțatoare. Moartea ei a lasat in urma numai suferița și durere, iar apropiații sunt in stare de șoc și nu vor sa creada ca nu o vor mai vedea niciodata.

- Judoka Jack Hatton, speranta a sportului american pentru Jocurile Olimpice, a incetat din viata, miercuri, la doar cinci zile dupa ce a implinit 24 de ani, potrivit news.ro.Anuntul a fost facut de Pedro’s Judo Center, club din care Hatton facea parte din 2015. Citește și: Vești PROASTE…

- Veste teribila pentru iubitorii de muzica populara! A murit! Vestea a venit ca un traznet Este doliu in lumea muzicala romaneasca. Un tanar cantareț s-a stins din viața subit, la doar 31 de ani. Apropiații sunt in stare de șoc și nu pot accepta faptul ca nu il vor mai vedea niciodata. Bogdan Șeitan a murit prematur,…

- A fost membru al Academiei de Stiinte Medicale si presedinte al Consiliului National de Etica al Ministerului Sanatatii. Este autorul unui „Manual de farmacologie" in doua volume (1981 si 1985), precum si a numeroase studii si comunicari. „Om de stiinta cu un larg orizont cultural, remarcabil specialist…