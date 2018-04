Stiri pe aceeasi tema

- Libertatea.ro: O femeie moarta din județul Vaslui a fost luata, marți, de catre polițiști direct din sicriul așezat pe masa din biserica, in timp ce era jelita de catre neamuri, și dusa la Serviciul de Medicina Legala. Cele care au sunat la Poliție au fost chiar rudele defunctei, care il suspectau…

- Un barbat imbracat in personajul Elsa din animația Frozen a reușit sa creeze isterie intr-un bar din Boston, in timp ce se straduia sa scoata o camioneta de poliție din zapada. Mașina ramasese blocata in fața unui bar dupa ce regiunea a fost lovita de o furtuna de zapada, iar un barbat, care se afla...…

- Un roman stabilit la Londra, Daniel Vicențiu Galiș, s-a gandit sa faca o fapta buna și a ajutat cu cerșetor londonez cu o suma de bani. Tanarul a povestit pe Facebook ca dupa ce i-a dat banii s-a gandit sa-l urmareasca ca sa vada daca, intr-adevar, ișia ia ceva de mancare. Mare i-a fost…

- Tribunalul Galati a emis vineri, la propunerea Parchetului, un mandat de arestare preventiva pentru o perioada de 30 de zile pentru infractiuni de omor, pe numele lui Vasile Petcu, barbatul in varsta de 42 de ani, din comuna galateana Pechea, suspectat ca si-a ucis fosta iubita. Potrivit anchetatorilor,…

- Barbatul, care a fost audiat la Postul de Politie din comuna galateana Pechea, fiind suspectat ca si-a ucis fosta iubita cu mai multe lovituri de cutit, a fost retinut. Potrivit anchetatorilor, Vasile Petcu, de 42 de ani, cunostea programul obisnuit al femeii, Violeta Mirica, in varsta de…

- Filarmonica de Stat din Sibiu continua programul concertelor saptamanale, dupa bunu-i obicei, cu inca un eveniment de anvergura care aduce in fața publicului un violonist roman de talie mondiala. Read More...

- Cei opt barbati care au furat mai multe aparate de tip PayPoint si au realizat un prejudiciu de 50.000 de euro au fost arestati preventiv de Tribunalul Constanta pentru 30 de zile. Ei au fost dusi in arestul Inspectoratului de Politie al Judetului Constanta.Tribunalul Constanta a admis, joi…

- Centenarul, spatiul virtual pentru copii si siguranta in situatii de urgenta, teme abordate de primarul Dragusin in conferinta de presa in Eveniment / In perspectiva evenimentelor care domina deja la nivel national, cel mai important fiind Centenarul Marii Uniri, Primaria Alexandria a initiat un…