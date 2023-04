Stiri pe aceeasi tema

- Germania va deconecta ultimele trei centrale nucleare, punand capat unui program de șase decenii care a generat una dintre cele mai puternice mișcari de protest din Europa, dar care a avut o scurta pauza din cauza razboiului din Ucraina, scrie Reuters. Turnurile fumegande ale reactoarelor Isar II, Emsland…

- Berlinul denunta duminica o „noua tentativa de intimidare nucleara” a Rusiei, dupa anuntul președintelui Vladimir Putin ca Rusia va transfera arme nucleare „tactice” in Belarus, relateaza AFP.

- Uniunea Europeana incearca sa evite sa fie dependenta de China, asa cum a fost de gazul rusesc, a afirmat sambata seful diplomatiei europene, Josep Borrell, lansand un apel la consolidarea relatiilor comerciale cu America Latina, scrie AFP, citeaza Agerpres.