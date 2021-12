Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep este jucatoarea care a alergat cel mai mult la editia 2021 a turneului de tenis Australian Open, au anuntat, miercuri, organizatorii, pe contul de Twitter al competitiei de la Melbourne, relateaza Agerpres, citata de g4media.ro. Halep, care a fost invinsa in sferturile de finala de americanca…

- Romanca Simona Halep este jucatoarea care a alergat cel mai mult la editia 2021 a turneului de tenis Australian Open, au anuntat, miercuri, organizatorii, pe contul de Twitter al competitiei de la Melbourne.Halep, care a fost invinsa in sferturile de finala de americanca Serena Williams, cu 6-3, 6-3,…

- Samantha Stosur va juca pentru a XX-a oara la Australian Open dupa ce organizatorii i-au acordat un wild card, conform news.ro. Jucatoarea australiana de 37 de ani, acum pe locul 381 WTA, a evoluat pentru prima data la AusOpen in 2000 si de atunci a lipsit doar la editia din 2008. Cea mai…

- Cehoaica Karolina Pliskova a suferit o accidentare la braț și va rata participarea la Australian Open 2022, primul turneu de Grand Slam al sezonului viitor. Este un nou anunț ingrijorator pentru tabloul feminin de la Antipozi, dupa ce Serena Williams și-a anunțat retragerea de la eveniment, iar Bianca…

- Serena Williams (40 de ani, 41 WTA) nu va participa la ediția din 2022 de la Australian Open. Americanca s-a accidentat la Wimbledon, in vara, și nu și-a revenit complet nici pana acum. In ziua in care organizatorii de la Australian Open au anunțat listele de participare pentru viitoarea ediție, Serena…

- Organizatorii de la Australian Open au facut publica lista jucatoarelor acceptate direct pe tabloul principal de la Melbourne, iar Serena Williams este marea absenta.Fosta lidera a ierarhiei WTA a vorbit despre motivul pentru care nu se va afla la startul primului Grand Slam al sezonului 2022.…

- Federatia Australiana de tenis (Tennis Australia) a suferit pierderi nete de peste 100 de milioane de dolari australieni (71 de milioane de dolari americani) in cele 15 luni care au cuprins si organizarea turneului Australian Open din acest an in plina pandemie, potrivit raportului financiar pentru…

- Daniel Andrews, șeful statului Victoria, lasa puține speranțe sportivilor nevaccinați sa joace la Australian Open 2022. Novak Djokovic, unul dintre cei care s-au declarat împotriva vaccinurilor împotriva Covid-19, se vede astfel nevoit sa ia o decizie daca vrea cu adevarat sa-și apere titlul…