- Netflix a inchis in mod oficial vineri serviciul sau de inchiriere de DVD-uri prin comanda in Statele Unite, baza modelului sau initial de business, creat in 1998 si revolutionat de atunci prin orientarea companiei americane catre streaming, informeaza AFP.

- Pakistanul a anulat construcția principalului sau gazoduct cu Iranul din cauza amenințarii cu sancțiuni economice impuse de Statele Unite. Decizia aparent incheie aproximativ un deceniu de așteptari pentru acest proiect, scrie middleeastmonitor.com.Potrivit cotidianului pakistanez Dawn, ministrul…

- In luna aprilie, impreuna cu Goldman Sachs, Apple lansa conturile de economii Apple Card Saving, care ofereau si ofera in continuare un randament anual de 4,15%, mult peste medie. Dobanda avantajoasa se pare ca a atras un mare numar de clienti, desi serviciul este disponibil, deocamdata, doar in Statele…

- Economistii Rezervei Federale a SUA (Fed) "nu mai anticipeaza o recesiune" la sfarsitul anului in Statele Unite, in principal din cauza "rezilientei economiei" pana in prezent, a afirmat miercuri presedintele institutiei, Jerome Powell, intr-o conferinta de presa, noteaza AFP."Echipa vede o incetinire…

- Netflix a scos din oferta abonamentul Basic, in Marea Britanie si Statele Unite. Basic era cel mai ieftin abonament oferit de Netflix si costa in Statele Unite 10 dolari pe luna. Cei care folosesc deja planul Basic, pot ramane in continuare abonati la acesta, insa abonatii noi trebuie sa se orienteze…