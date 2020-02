Sfarsitul unei ere. Clubul Piranha se inchide: In locul spatiilor verzi se va inalta un bloc

Stiri pe aceeasi tema

- Primarul Municipiului Galati, Ionut Pucheanu (PSD), a gasit o metoda inedita pentru intretinerea spatiilor verzi din oras: pasunatul urban. Astfel, primarul a scos la licitatie punerea in aplicare a strategiei denumite "Actualizare Masterplan potential natural si peisager din teritoriul municipiului…

- LUCRARI… In ciuda datei din calendar, mare parte din lucrarile de utilitate publica, demarate anul trecut, continua si in aceste zile fara intrerupere. Vremea este prielnica, iar lucrarile in cadrul proiectelor de asfaltare dar si de reamenaare a spatiilor verzi, sunt in toi. Pentru barladeni, desi…

- Garda de Mediu Timiș a dat amenzi de peste 1,6 milione de lei, in 2019, pentru generarea de praf, deșeuri și alte elemente care dauneaza mediului inconjurator. Comisarii Garzii Naționale de Mediu, Comisariatul Județean Timis, au fost, in anul 2019, in 772 de inspecții și au aplicat 90 de sanctiuni in…

- Parlamentarul olandez anti-islam Geert Wilders a declarat, duminica, ca a inchis un concurs de caricaturi cu profetul Mahomed, la numai cateva ore dupa anuntul lansarii acestui eveniment contestat, informeaza Reuters. Intr-o postare publicata pe Twitter duminica dimineata, Wilders a spus…

- Parlamentarul olandez anti-islam Geert Wilders a declarat, duminica, ca a inchis un concurs de caricaturi cu profetul Mahomed, la numai cateva ore dupa anuntul lansarii acestui eveniment contestat, informeaza Reuters potrivit Agerpres. Intr-o postare publicata pe Twitter duminica dimineata, Wilders…

- Primaria Zimnicea a inceput de cateva zile amenajarea spațiilor verzi de la noul campus al liceului. Este vorba de plantarea de arbori și trandafiri. Astfel, au fost plantați tei, stejar roșu, frasin și salcie. De asemenea, in curtea interioara a campusului au fost plantați circa 400 de trandafiri.…

- Cateva zeci de bacauani, copii și adulți, au raspuns favorabil invitației Primariei Bacau de a planta diferiți copaci in zone din oraș. Activitatea face parte dintr-un proiect al autoritaților locale demarat luna trecuta de reconversie a spațiilor și a maselor arboricole din municipiu. „Au fost o serie…

- Distribuitorul de energie E-Distributie Muntenia a anuntat joi ca desfasoara pana la finalul anului proiecte de investitii in valoare de 66 milioane de lei in retelele de inalta tensiune din Bucuresti, Ilfov si Giurgiu, pentru a imbunatati calitatea serviciului de distributie de electricitate si siguranta…