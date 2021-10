Sfârșitul Războiului de Treizeci de Ani (1648) In sfarșit, se semnase Tratatul din Westfalia, iar Razboiul de Treizeci de Ani – cel mai distructiv din istoria Europei, pana in 1914 – se apropia de sfarșit. Razboiul de Treizeci de Ani a constat dintr-o serie de razboaie purtate, in principal, din cauza diferendelor religioase dintre catolici și protestanți și s-a extins prin participarea […] The post Sfarșitul Razboiului de Treizeci de Ani (1648) first appeared on Suceava News Online . Citeste articolul mai departe pe svnews.ro…

Sursa articol si foto: svnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- TBI Bank, creditorul phygital cu cea mai rapida creștere din regiunea Europei de Sud-Est, se aliaza cu platforma de comerț electronic Gomag pentru a oferi o soluție digitala integrata retailerilor offline și online. Prin acest parteneriat, toți comercianții, fie ca este vorba de produse electronice,…

- In acea duminica din 1571, ziua Domnului, forțele creștine ale Spaniei, Veneției și ale papalitații s-au unit pentru a distruge flota turca, in batalia de la Lepanto, care a indepartat pentru totdeauna pericolul cuceririi islamice a Europei. Cele doua flote s-au intalnit in zori, in largul coastei de…

- Țarul Rusiei, Nicolae I, numise cu dispreț Turcia „bolnavul Europei”; in luna mai, a intrat in Principatele Dunarene (Țara Romaneasca și Moldova), care, teoretic, erau sub „protecție” comuna rusa și turca. Franța, Austria și Marea Britanie au protestat vehement și, pana in septembrie, mulțimile s-au…

- Saptamana trecuta, mai exact vineri, 24 septembrie, in comuna Oarja a avut loc un eveniment de talie internaționala, la care au participat 45 de delegați din șase țari: Romania, Grecia, Serbia, Croația, Slovenia și Ungaria. Printre cei 45 de delegați s-au numarat primari și viceprimari, consilieri și…

- Parisul odata eliberat, Antwerpul recucerit, iar germanii puși pe goana pretutindeni in nord-vestul Europei, tabara Aliaților a fost cuprinsa de un optimism imbatator. Cuprins de acest spirit, prudentul (in general) mareșal Montgomery a avansat un plan strategic indrazneț, care promitea incheierea razboiului…

- TBI, creditorul phygital cu cea mai rapida creștere dinregiunea Europei de Sud-Est, continua sa iși consolideze prezența in Romania șiofera clienților soluții bancare complete in cea mai moderna sucursala bancara dinIași. Consolidarea face parte din strategia TBI Bank de a construi o prezențaputernica…

- In aceasta zi, la un interval de 12 ani (1697, 1709), prințul Eugen de Savoia, unul dintre cei mai mari generali ai Europei, a caștigat doua din cele mai importante batalii ale sale. De departe, cea mai importanta a fost prima, de la Zenta, cand Eugen avea numai treizeci și patru de ani și primise […]…

- Iancu de Hunedoara formeaza, alaturi de Vlad Țepeș (1448, 1456 – 1462) in Țara Romaneasca și Ștefan cel Mare (1457–1504) in Moldova, trinitatea de voievozi-eroi ai creștinatații impotriva expansiunii otomane in Balcani ca etapa intermediara a patrunderii otomane spre centrul Europei. Geniul militaro-diplomatico-politic…