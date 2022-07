Guvernul de la Londra se pregatește sa implementeze un sistem electronic de autorizare de calatorie (ETA) pentru accesul strainilor pe teritoriul britanic. Aceasta masura ii va viza in primul rand pe europenii care – pana acum – au fost complet scutiți de orice demers prealabil pentru a intra in Marea Britanie. In limita a 180 […] The post Sfarșitul privilegiilor pentru europeni. Marea Britanie va impune o autorizație electronica de calatorie first appeared on Ziarul National .