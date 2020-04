Stiri pe aceeasi tema

- Un numar de 24 de decese din cauza coronavirusului au fost inregistrate la Galati, de la debutul pandemiei in Romania, cele mai multe fiind persoane asistate in azilul Sfantul Ilie, devenit focar de infectie, potrivit news.ro.Potrivit reprezentantilor Institutiei Prefectului Galati, in acest…

- Romania se apropie de varful pandemiei de coronavirus. Epidemiologii iau in calcul doua mari scenarii la sfarșitul acestei saptamani. Daca romanii continua sa respecte regulile de izolare, pana la sfarșitul lunii numarul de cazuri noi ar putea sa scada semnificativ. Nelu Tataru a susținut ca e vorba…

- Profesorul universitar Adrian Streinu-Cercel, directorul Institutului Național de Boli Infecțioase „Matei Balș", a declarat la Antena 3 ca in termen de aproximativ o luna de zile un vaccin experimental facut in Marea Britanie ar putea fi adus in Romania și testat pe grupe de persoane.

- Supermarketurile din mai multe tari europene le amintesc oamenilor ca - desi intreaga lume se lupta cu pandemia cauzata de coronavirus - nu e nevoie sa goleasca rafturile de marfuri pentru a-si face provizii, din cauza ca le vor crea altora probleme. De teama pandemiei, romanii au golit rafturile…

- Peste o saptamana in Romania vor fi un numar consistent de cazuri de infectii cu coronavirus, a declarat sambata la Digi 24 dr. Alexandru Rafila, presedintele Societatii Romane de Microbiologie, la Digi 24."Depinde foarte mult de cate cazuri cu transmitere cunoscuta o sa avem, noi practic…

- Profesorul clujean Marius Balo, condamnat la 8 ani de inchisoare in China, nu poate fi adus in Romania din cauza epidemiei de coronavirus. Intalnirea comisiei penitenciarului a fost amanata pana dupa data de 9 februarie.Avocatul lui Marius Balo, Eugen Iordachescu, a declarat, luni, corespondentului…